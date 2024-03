Le peščica ljudi vedela za princesino diagnozo raka: Velik šok za prijatelje

Princesa Chaterine je javnosti nedavno le razkrila, kaj se dogaja z njo in njenim okrevanjem, novice, da ima tudi ona raka, pa ni pričakoval skorajda nihče. 42-letnica je vedno veljala za zelo zasebno osebo, krog ljudi, s katerimi je delila diagnozo, pa je bil zelo ozek. Prav zato je bila novica o njeni težki bolezni velik šok za njene prijatelje in osebje palače, ki o tem ni bilo obveščeno. "Krog tistih, ki so vedeli, je bil zelo majhen," je povedal nekdanji zaposleni v palači.

Po tem, ko je Kate pred dnevi v videu razkrila diagnozo, je njen brat James na družbenem omrežju delil sporočilo podpore sestri in dodal njuno fotografijo iz otroštva. "Skozi leta sva skupaj preplezala mnoge gore. Kot družina bomo skupaj s teboj preplezali tudi to," je zapisal.

Valižanska princesa se je tudi tokrat za podporo obrnila na svoje starše, za njihovo družino pa je znano, da so člani med seboj zelo povezani. "Ima zelo tesen krog prijateljev, še posebej v Norfolku, a pravi podporni steber so njeni starši, brat James in sestra Pippa," meni strokovnjakinja za kraljevo družino Katie Nicholl . V intervjuju za Entertainment Tonight je dodala še: "Čeprav ne vidimo, da bi jih pogosto skupaj fotografirali, so vedno nekje v ozadju. Vedno ji stojijo ob strani."

Kot je še dodala Nichollova, je princesinim staršem odleglo, da so bolezen odkrili v zgodnji fazi in da je zdravljenje s kemoterapijo le preventivno. "Chaterine ima najboljše zdravnike na svetu, ki skrbijo zanjo, tako da je v varnih rokah. Carol in Michael sta bila vedno zelo trden in prizemljen par, zato ji bosta tudi sedaj stala ob strani in jo podpirala. Pa ne le Williama in Kate, tudi njune otroke," še pravi strokovnjakinja.

Princesa je v videu povedala, da ji je mož v tem težkem času stal ob strani in jo tolažil. Prav ženina diagnoza je bila razlog, da se 41-letni bodoči kralj ni udeležil februarske spominske slovesnosti, kjer so se spomnili njegovega botra. Družina se je kmalu za tem umaknila v družinsko počitniško hišo v Norfolk, kjer lahko princesa v miru nadaljuje z okrevanjem. Middletonova je že odpovedala udeležbo pri velikonočnih obveznostih kraljeve družine, k opravljanju dolžnosti pa naj bi se predvidoma vrnila po 17. aprilu. Ali bodo William in njuni trije otroci prisotni pri velikonočni mašni slovesnosti, ni znano.