Lea Michele bo drugič mama

Lea Michele , zvezdnica serije Glee , je sporočila veselo novico. S svojimi sledilci je na Instagramu delila tri fotografije, s katerimi je razkrila, da pričakuje drugega otroka. "Mamica, očka in Ever smo presrečni," je zapisala zvezdnica, ki je mamica triletnemu sinu Everju .

Igralka je veselo novico sporočila dva tedna po tem, ko je z možem Zandyjem Reichom praznovala peto obletnico poroke. Spomnimo, Lea in Zandy sta prvorojenca povila leta 2020, leto po poroki. Ob razkritju vesele novice ji je čestitala tudi igralka Ashley Tisdale, ki trenutno prav tako pričakuje drugega otroka.

Lea Michele je v preteklosti iskreno spregovorila o izzivih starševstva - tudi o času, ko je bil njen sin hospitaliziran. "Ti težki časi ti pokažejo, kaj je v življenju pomembno in kako zelo moramo biti za to hvaležni. To je težko povedati, ampak naš fant je zmagovalec in na koncu bo vse v redu. Ampak še vedno je boleče."