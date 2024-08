Lea Michele drugič postala mama: Naša srca so polna

Lea Michele in Zandy Reich sta se razveselila svojega drugega otroka. "Naša srca so polna," je zapisala ob fotografijo, s katero je na družbenih omrežjih sporočila, da je drugič postala mamica. Zvezdnica je ob fotografiji treh rok in malih nogic dojenčka v roza bodiju razkrila tudi ime deklice. "Emery Sol Reich," je ime, ki sta ga starša izbrala za svojo drugorojenko. Mlajše sestrice se je razveselil tudi njun štiriletni sin Ever.