Lea Michele objavila fotografijo sina, a jo nato izbrisala

Lea je s svojimi sledilci na Instagramu, kjer se jih je zbralo že 12,5 milijona, delila fotografijo, na kateri pozirata njen mož Zandy Reich, predsednik blagovne znamke oblačil AYR, in njun prvorojenec Ever Leo. Na njej ponosni očka v naročju drži svojega sina, medtem ko sta oba oblečena v oblačila v odtenkih bele in barve smetane, na sebi pa imata sončna očala. Kot kaže, je mamica sinku za hip posodila kar svoja očala.

"Najboljši moški, oče, mož in prijatelj. Vsak dan se zbudim hvaležna, da si najin Zandy. Vse najboljše za rojstni dan! Ever in jaz te imava zelo rada," je 35-letna igralka v presežnikih opisala svojega moža in slavljenca dneva, ki je ravno dopolnil 39 let. A nato si je izgleda premislila, saj je kmalu po objavi fotografijo izbrisala in jo nadomestila z novo.