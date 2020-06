Lea Michele obžaluje svojo preteklost: 'Obtožbe so bile zanjo velika lekcija'

Po tem, ko so Leo Michele na družbenih omrežjih napadli nekdanji soigralci iz serije Glee , se je ta očitno zazrla vase in v svojo preteklost. Igralka je v znamenju protestov podprla vse, ki se borijo za enakopravnost in dopisala, da so vsa življenja enakovredna ter da je čas, da se rasizem končno izkorenini.

Na njeno objavo je prva odgovorila Samatha Ware, ki je Leo spoznala med snemanjem zadnje sezone serije Glee. Lea naj bi se takrat do Samante obnašala zelo vzvišeno in predvsem neprimerno. Kot je Samantha napisala naTwitterju, naj bi glavna igralka Gleeja celo zagrozila, da se bo 'podelala' v njeno lasuljo. A to ni bil edini odziv, ki ga je Lea prejela. Igralec Dabier Snell, ki je Leo spoznal leta 2014 je opisal, kako je bilo na setu snemanja Gleeja: "Punca, nisi mi pustila, da sedim z vami, ker nisem spadal med vas. Je** se, Lea! Vedno se trudim biti pozitiven in ljudi nasmejati, biti do njih prijazen. Samanthin zapis me je odpeljal po poti bolečih spominov. Ne morem braniti Lee, ker je izjemno zlagana oseba," je zapisal igralec.

Javno opravičilo ni bilo dovolj: Lea kontaktirala vse, ki jih je prizadela

Lea se je kasneje javno opravičila vsem, ki jih je prizadela in priznala, da se vseh teh besed ne spomni, da pa dela na sebi in upa, da bo v prihodnje boljša oseba, saj bo v roku nekaj mesecev prvič postala mama. "Ne vem, zakaj sem se tako vedla, in rada bi se opravičila za svoje obnašanje in za bolečino, ki sem jo povzročila. Vsi odraščamo in se spreminjamo. Čez nekaj mesecev bom postala mama in vem, da moram delati na sebi, da bi se izboljšala, da bom lahko vzornica svojemu otroku. Slišala sem vaše kritike, učim se na svojih napakah in se iskreno opravičujem. V prihodnosti bom veliko boljša oseba."