Lea Michele po izginotju soigralke izbrisala Twitter: 'Bilo bi bolje, če bi izginila ti, ne Naya'

Po tem, ko so pred dobrim mesecem v duhu 'Black lives mater' (črna življenja so pomembna, op. a.) na Twitterju igralko napadli, češ da naj bi bila med snemanjem Gleeja rasistično nastrojena in po tem, ko je izginila igralka Naya Riverja, se je Lea odločila, da izbriše svoj Twitter profil. Nekateri sledilci so ji namreč napisali, da bi raje videli, če bi v akumulacijskem jezeru izginila ona in ne Naya.

Lea Michele in Naya Rivera sta skupaj igrali v seriji Glee.

Lea Michele se je odločila, da je nastopil trenutek, da se umakne iz toksičnega svetaTwitterja, kjer se vsakodnevno 'vžge' več in več pogovorov, v katerih so ljudje nastrojeni proti njej. Po tem, ko so jo nekdanji soigralci serijeGlee obtožili, da se je obnašala zelo razvajeno in da do nekaterih ni bila prav nič prijazna, se je zgodila nova Glee tragedija – igralka Naya Rivera je izginila v akumulacijskem jezeru Piru v Kaliforniji, Leo pa je zadel nov val sovražnih komentarjev.

"Lea Michele je svoj profil deaktivirala, ker je imela dovolj, da so ljudje njene objave komentirali z besedami, da bi morala izginiti ona in ne Naya. Ljudje, kako ste lahko tako bolni, da rečete kaj takšnega?" je zapisala uporabnica Twitterja in oboževalka Lee. Drugi pa je zapisal: "Twitter je izbrisala zaradi nesramnih komentarjev ob izginotju Naye. Se je Lea v preteklosti grdo obnašala? Ja. Opravičila se je in skuša biti boljša oseba. Poleg vsega pa je še noseča. Ali je Lea kriva, da je Naya izginila? Ne. Prepričan sem, da je tudi Lea, tako kot ostala ekipa Gleeja, pretresena zaradi izginotja."