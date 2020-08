Lea Michele rodila prvega otroka: 'Z možem sta zelo hvaležna'

Lea Michele, 33-letna igralka, in njen mož Zandy Reich sta 20. avgusta dobila prvega sina, je revija Peopleizvedela od vira, blizu igralki. "Vsi so zelo veseli in tudi zdravi," je vir povedal reviji in dodal, "do zdaj je bil zelo nezahteven dojenček." Neimenovani vir je za People potrdil tudi, da je sinu ime Ever Leo (kar v prevodu pomeni 'večni lev').

Isti vir je reviji People že aprila razkril, da je igralka v veselem pričakovanju, in takrat dodal, da sta si z Zandyjem od nekdaj zelo želela postati starša.

Par so prvič videli skupaj julija 2017, Reich pa je igralko zaročil naslednjega aprila. Za roko jo je zaprosil s štirikaratnim diamantnim prstanom, ki ga je zanj izdelal priznani zlatar Leor Yerushalmi. Poročila sta se marca 2019.