Lea Michele se je na obletnico smrti poklonila svojemu nekdanjemu izbrancu

Lea Michele je v Instagramovi zgodbi obeležila obletnico smrti Coryja Monteitha, ki je umrl 13. julija 2013 v 32. letu. Igralca sta v ameriški glasbeni drami Glee odigrala zaljubljeni par, Rachel Berry in Finna Hudsona.

Kot kaže, je spomin na tragično preminulega igralca še vedno živ, saj se mu je Lea poklonila na družbenih omrežjih, ko je delila njegovo črno-belo fotografijo, zraven pa je dodala simbol za ljubezen – rdeče srce.

34-letna igralka je v preteklosti razkrila, da ji je scenarist serije Glee Ryan Murphy zelo pomagal po Coryjevi smrti in ji v procesu žalovanja stal ob strani."Popolnoma je skrbel zame. Vsak dan se je prepričal, da sem dobro, ne glede na to, ali sem prišla k njemu in mi je pripravil večerjo ali pa se je prepričal, da sem dobro v službi," je dejala. "Posedel me je in rekel: Kaj hočeš narediti? Ali želiš nadaljevati s serijo? Ali želiš, da se konča? Odgovorila sem mu: Rada bi se vrnila na delo." Ter še dodala, da ima res veliko srce.