Lea Michele se je opravičila soigralki za nesramen komentar

Zvezdnica se je pokesala in se soočila z obtožbami nekdanje soigralke, ki je na Twitterju zapisala, da ji je Lea pred leti življenje spremenila v pravi pekel. Sodelovali sta pri snemanju serije Glee, kjer je imela Lea glavno vlogo, in po komentarju Samathe sodeč, Lea ni bila najbolj prijazna.

icon-expand Lea Michele je zaslovela prav z vlogo v seriji Glee. FOTO: Reuters

"Eden glavnih naukov zadnjih nekaj tednov je, da si moramo vzeti čas in prisluhniti sočloveku, se naučiti o perspektivah drugih ljudi. Naučiti se moramo pomagati nasloviti krivice, s katerimi se spopadajo," je na Instagramu zapisala 33-letnaLea Michele in dopisala, "ko sem pred dnevi zapisala tvit, sem želela izkazati podporo prijateljem, sosedom in skupnostim drugih ras v teh težkih časih. Odzivi, ki sem jih prejela, so me prisilili, da sem se soočila s svojim preteklim vedenjem do sodelavcev."

S temi besedami se je želela opravičiti predvsem Samanthi Ware, ki je na Lejin tvit, da so vsa življenja enako pomembna, zapisala svojo izkušnjo z njo. Samantha je izpostavila, da je bila Lea do nje v času snemanja serije Glee, ki smo jo lahko spremljali tudi na BRIO, izjemno nesramna. Lea je v zapisu na Instagramu dodala, da se izjave, za katero jo obtožuje Samantha, ne spomni, da sama zase lahko pove, da nikoli nikogar ni sodila po barvi kože: "A to zdaj ni pomembno. Ne vem, zakaj sem se tako vedla, in rada bi se opravičila za svoje obnašanje in za bolečino, ki sem jo povzročila. Vsi odraščamo in se spreminjamo. Čez nekaj mesecev bom postala mama in vem, da moram delati na sebi, da bi se izboljšala, da bom lahko vzornica svojemu otroku. Slišala sem vaše kritike, učim se na svojih napakah in se iskreno opravičujem. V prihodnosti bom veliko boljša oseba."