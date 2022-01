Leah Remini se zaradi scientologije ni smela izobraževati

"Scientologe učijo, da ni razlike med otroci in odraslimi, zato sem imela že v mladosti enako odgovornost kot odrasla oseba. Redno so mi govorili, da so vse slabe stvari, ki se mi zgodijo v življenju, čeprav zanje nisem bila odgovorna, moja krivda," je na Instagramu zapisala Leah Remini, najbolj znana po vlogi v seriji Domače kraljestvo.

Ob svoji fotografiji iz mladosti je zapisala, da je bila takrat stara 16 let, a kljub svojim letom že dlje časa ni imela nobene formalne izobrazbe. Morala je delati, da je svoji družini prislužila denar. "L. Ron Hubbard, ustanovitelj scientologije, je močno preziral konvencionalno izobraževanje in ker vse v scientologiji temelji na njegovi politiki, brez prostora za interpretacijo, je bila moja izobrazba prekinjena. Zadnjih 38 let mojega življenja sem živela in delala z izobrazbo 8. razreda," je zapisala.