Leah Remini toži scientološko cerkev: Cilj, da me utišajo, ni bil dosežen

Leah Remini je na svojem Twitter (X) profilu razkrila, da je po 17 letih domnevnega "nadlegovanja, ustrahovanja, nadzora in obrekovanja" vložila tožbo proti scientološki cerkvi in njenemu voditelju Davidu Miscavigeu . "Čeprav je zagovarjanje žrtev scientologije močno vplivalo na moje življenje in kariero, končni cilj scientologije, da me utiša, ni bil dosežen," je zapisala v dolgi izjavi in dodala: "Ta tožba se nanaša na to, kar mi je scientologija naredila, a sem le ena od tisočih tarč scientologije v zadnjih sedmih desetletjih."

V svojem tvitu je dodala, da bi ljudje, ki "delijo, kar so izkusili v scientologiji" , in tisti, ki jih zagovarjajo, "morali imeti svobodo, da to storijo, ne da bi se bali maščevanja kulta z davčno oprostitvijo in milijardnim premoženjem". Opozorila je, da imajo mediji pravico poročati o scientologiji brez domnevnih groženj njihovim osebnim življenjem in karieri, organi pregona pa da bi morali imeti možnost preiskovati zločine v cerkvi "brez strahu, da bodo izgubili službo" .

V zaključku tvita je zapisala: "Upam, da bom s to tožbo zaščitila pravice, ki jih meni in njim daje ustava Združenih držav, da govorim resnico in poročam o dejstvih o scientologiji brez strahu pred zlobnim maščevanjem, pred katerim se večina nima možnosti boriti."

Igralka je v preteklosti ozadje omenjene cerkve razkrivala v dokumentarni seriji z naslovom Leah Remini: Scientology and the Aftermath, v kateri je izpostavljala zgodbe tistih, ki so zapustili cerkev in so bili domnevno izobčeni od svojih ljubljenih ter ki so bili žrtve nadlegovanja s strani ustanove.

Glede na kopijo tožbe, ki je bila vložena na višjem sodišču okrožja Los Angeles, naj bi scientološka cerkev "zalezovala, nadzorovala, nadlegovala, grozila, ustrahovala" Reminijevo in ustvarjala "namerno zlonamerne in goljufive govorice prek stotin računov družbenih medijev, ki jih nadzoruje in koordinira scientologija in obstajajo izključno za ustrahovanje in širjenje napačnih informacij o njej." Njeni družinski člani, prijatelji in sodelavci naj bi bili prav tako "nenehno nadlegovani, žrtev groženj, ustrahovani in osramočeni". Predstavniki scientološke cerkve se na tožbo še niso odzvali.

Spomnimo, igralka je cerkev zapustila leta 2013, po tem ko se ni strinjala več s politikami kontroverzne ustanove. Leta 2018 je nato trdila, da so ji zaradi javnega kritiziranja celo grozili s smrtjo.