Leah Remini odleglo, da je Masterson obsojen posilstev in za zapahi

Igralki Leah Remini, ki je nekdanja članica scientološke cerkve, je odleglo, da je igralski kolega Danny Masterson obsojen na najmanj 30 let zaporne kazni zaradi posilstev dveh žensk in je za zapahi. 53-letnica je na Twitterju izrazila olajšanje in hvaležnost, hkrati pa obtožila domnevne Mastersonove sokrivce, ki so mu pomagali pri prikrivanju zločinov.

Potem ko je bil Danny Masterson obsojen zaradi posilstev leta 2003 in bo naslednja tri desetletja moral preživeti za rešetkami, se nekdanja članica scientološke cerkve in igralska kolegica Leah Remini veseli. Igralka je na Twitterju zapisala, da ji je odleglo, da bo Masterson še dolgo časa ostal v ječi in tako ne bo škodoval še več ženskam.

icon-expand Leah Remini in Danny Masterson FOTO: Profimedia

"Pomirjena sem, ker tega nevarnega posiljevalca ne bo več na ulicah in ne bo mogel nasilno napadati in posiljevati žensk s pomočjo scientologije, več milijard vredne kriminalne organizacije s statusom oproščenega davka," je zapisala zvezdnica, ki je dodala, da je v podporo žrtvam sedela v dvorani, ko so razglasili, kakšna kazen ga čaka. "Poslušati ženski, ki na sodišču bereta izjave o vplivu na žrtve, medtem ko moški, ki ju je posilil, in nekaj moških iz scientološke cerkve, ki so ju terorizirali več kot dve desetletji, sedijo čisto blizu, kaže na raven poguma, ki me je tako očarala," je dodala in nadaljevala: "Ti ženski se nista samo spopadli s peklom zaradi posilstva in prikrivanjem zločina organizacije, ki jima je obljubila, da ju bo zaščitila, temveč sta se spopadli tudi z neusmiljenostjo in kriminalnim nadlegovanjem s strani cerkve in njenih agentov, odkar sta se odločili oditi do organov pregona."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

53-letnica verjame, da se je Masterson kazni lahko izogibal tako dolgo prav na račun zaščite, ki jo je dobila od scientološke cerkve in predvsem njihovega voditelja, Davida Miscavigea. Zvezdnica trdi, da je organizacija igralčeve zločine uspešno prikrivala s pomočjo lastne obveščevalne agencije, voditeljev, mrežo neetičnih odvetnikov, zasebnih vlagateljev, agentov in drugih pripadnikov cerkve. Riminijeva je postala članica cerkve, ko je imela osem let, vanjo pa jo je vključila mati. Leta 2013 je zapustila organizacijo, vse odtlej pa je glasna nasprotnica, ki opozarja na zlorabe, ki se dogajajo znotraj organizacije. V svojem zapisu je spomnila na to, da člani drug drugega branijo, ne pa prijavljajo policiji, kar predstavlja velik zločin po cerkvenih pravilih. "Izgubil boš vse, kar si kdaj poznal, od družine, prijateljev do službe," je dodala in pohvalila Mastersonovi žrtvi, da sta kljub temu zbrali pogum in šli na policijo. Masterson zaradi posilstva obsojen na najmanj 30 let zapora Danny Masterson je bil maja spoznan za krivega posilstva, sedaj pa je sodišče določilo, da bo zvezdnik serije Oh, ta sedemdeseta moral najmanj tri desetletja preživeti za zapahi. Ko so javno razglasili kazen, se je igralec obrnil proti svoji ženi Bijou Phillips in ji s poslanim poljubom izkazal naklonjenost. To je storil, tik preden so ga policisti odpeljali v zapor. Phillipsova je razglasitev obsodbe spremljala skupaj s preostalimi člani moževe družine, poroča revija Variety. Med obsodbo sta dve ženski, ki sta ga obtožili posilstva, dali izjavi o vplivu na žrtve, sodnica Charlaine Olmedo pa je Mastersonu dejala: "Gospod Masterson, vi tukaj niste žrtev. Vaša dejanja pred 20 leti so nekomu odvzela glas in izbiro. Vaša dejanja pred 20 leti so bila zločinska in zato ste tukaj." Mastersonov odvetnik Shawn Holley je po razsodbi v izjavi za revijo People dejal, da se bosta s klientom pritožila. Porota na višjem sodišču v Los Angelesu je meseca maja Mastersona po sedmih dneh odločanja spoznala za krivega dveh posilstev. Igralec na odločitev porote ni imel vidnega odziva, so pa bili njegovi bližnji toliko bolj čustveni in se trudili zadrževati solze.

icon-expand Danny Masterson z ženo Bijou Phillips. FOTO: Profimedia

Vir blizu zvezdnikove žene je takrat za revijo People dejal, da je bila ta pretresena in strta: "Ni bila pripravljena na razsodbo. Nikoli ni pričakovala, da bo spoznan za krivega. Ni mogla verjeti, da so ga takoj odpeljali in odredili pripor." Vir je dodal, da je bila Bijou prestrašena, kakšna kazen bo doletela moža. Masterson je bil leta 2020 obtožen nasilnega posilstva treh žensk v ločenih incidentih med letoma 2001 in 2003. Januarja 2021 se je izrekel za nedolžnega v vseh treh točkah obtožnice. Od aretacije je bil Masterson izpuščen iz zapora s plačilom varščine v višini 3,3 milijona evrov. Vsi zločini so se zgodili na Mastersonovem domu, so povedali tožilci, in vse tri tožnice so maja 2021 na predhodnem zaslišanju pričale in podrobno opisale dogajanje. Mastersonu so zaradi obtožb prvotno sodili konec leta 2022, vendar je bilo sojenje razveljavljeno, ker porotniki niso mogli doseči soglasne sodbe. Deset od 12 porotnikov je na podlagi predloženih dokazov ugotavljalo, da Masterson ni kriv.