Leboeuf o hčerini goloti: Opozoril sem jo, da mora misliti na ugled družine

Francoski nogometaš Frank Leboeuf , nekdanji branilec nogometnega kluba Chelsea in član francoske reprezentance, ki je leta 1998 osvojila svetovno prvenstvo, je dal javno vedeti, da se vedno ne strinja z dejanji svoje hčerke Jade . Športnikova hčerka je znana francoska vplivnica s skoraj 270 tisoč sledilci, na svojem Instagram profilu pa velikokrat deli drzne fotografije, ki ne pustijo veliko prostora domišljiji.

"Ne skrbi me zanjo, jo pa opozarjam. Opravlja delo, ki ni nekaj, kar nujno cenim. Je vplivnica. Vedno ji rečem, da se mora zaščititi. Da mora vedeti, kaj in zakaj to dela," je Leboeuf povedal med gostovanjem v oddaji ene izmed francoskih televizij. Priznal je, da poklica vplivnežev ne razume najbolje, saj da sam prihaja iz druge generacije.