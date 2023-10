LeBron James navijal za svojo hčerko na odbojkarski tekmi

Da jabolko ne pade daleč od drevesa, je nedavno dokazala Zhuri Nova James . Osemletna hčerka LeBrona Jamesa namreč že stopa po stopinjah svojega slavnega očeta. Čeprav se ni odločila za košarko, kot njena brata in oče, se je nedavno odlično odrezala na tekmi s svojo odbojkarsko ekipo.

Na svojo hčerko je ponosen tudi slavni košarkar, ki jo je na zadnji tekmi spodbujal s klopi. "Gremooo, Munchin!" je ob posnetke osemletnice, ki jih je delil na družbenem omrežju, zapisal 38-letnik. Objavil je dva posnetka, na katerih deklica, ki na hrbtu nosi številko 4, servira in enega, na katerem se pripravlja na igro. Med zadnjim posnetkom, ko LeBron zakriči dekličin vzdevek, se deklica obrne k očetu in ga nekoliko očitajoče in osramočeno pogleda.

Objava košarkarskega zvezdnika je navdušila njegove oboževalce, ki so v komentarjih pohvalili odnos med očetom in hčerko, močno pa jih je nasmejala tudi dekličina reakcija na očetovo navijanje. "Všeč mi je pogled, ki ti ga je namenila, enako počnem svojim hčerkam," je zapisal eden od sledilcev.