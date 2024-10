LeBron James prvič spregovoril o sinovem srčnem zastoju

LeBron James in Savannah James sta prvič odkrito spregovorila o sinovem srčnem zastoju in kako je travmatičen dogodek vplival na njiju. 39-letni košarkar je dejal, da je univerzitetno zdravstveno osebje rešilo Bronnyjevo življenje, saj so mu pravočasno priskočili na pomoč, sedaj 20-letni mladenič pa je živ, se smeji, je uspešen in počne vse, kar počnejo njegovi sovrstniki.

Bronny je avgusta dobil diagnozo anatomsko in funkcionalno pomembne prirojene srčne napake, nato pa uspešno prestal operacijo in začel z okrevanjem. Kot je povedal njegov oče, je sedaj 20-letnega mladeniča najbolj skrbelo, ali se bo še lahko vrnil na igrišče in kdaj bi to lahko bilo. "Noro, ko imajo otroci nekaj tako radi in jim je to tako pomembno, da samo to zanje šteje. Kot starš razmišljaš, da je pravkar doživel srčni zastoj, v njegovih mislih pa je samo to, ali bo še lahko igral, če je odgovor na to, da ja, pa mu je pomembno le to, kdaj se lahko vrne na igrišče. To mi je zelo všeč," je o sinovi strasti do igre povedal LeBron.

"Bronny je prvi v naši družini, ki je študira," je ponosno še pristavil in razložil, da kljub temu, da rad gleda sina na košarkarskem igrišču, mu je bolj pomembno, kje je kot mlada oseba: "Lahko bi se za našo družino končalo toliko huje."

LeBron in Bronny sta se zapisala v zgodovino kot prvi dvojec oče-sin, ki je v ligi NBA skupaj zaigral za isto ekipo. 39-letni košarkar je njun skupni nastop označil za najboljšo stvar, ki se je kdaj zgodila: "Ni ga večjega dosežka, kot je to, da sva s sinom skupaj stopila na igrišče."