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LeBron James s torto presenetil Usherja sredi partije golfa

Los Angeles, 17. 10. 2026 08.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
LeBron James s torto presenetil Usherja sredi partije golfa.

Ameriški pevec Usher je 48. rojstni dan praznoval v družbi velikih zvezdniških imen. Dan je začel s sproščeno partijo golfa s košarkarskim zvezdnikom LeBronom Jamesom, ki ga je presenetil z rojstnodnevno torto. A praznovanje se s tem še zdaleč ni končalo. Zvečer se je pevcu na zabavi pridružila še kopica slavnih prijateljev, med njimi Jay-Z in Kevin Hart.

Usher je pred kratkim dopolnil 48 let, svoj veliki dan pa začel na igrišču za golf v družbi prijatelja LeBrona Jamesa. Košarkarski zvezdnik mu je pripravil prav posebno presenečenje – rojstnodnevno torto s svečkama v obliki številke 48. Na posnetku, ki ga je delil na Instagramu, je mogoče videti, kako se James nekoliko muči s prižiganjem svečk, pri čemer mu na pomoč priskoči tudi slavljenec.

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Ko sta svečki končno zagoreli, je LeBron pevca spodbudil: "Daj, zaželi si nekaj!" Usher je za nekaj trenutkov zaprl oči, si zaželel željo in upihnil svečki, zbrani prijatelji pa so mu zaploskali in zapeli za rojstni dan. Prisrčen trenutek je James delil tudi s svojimi sledilci in glasbeni legendi čestital ob osebnem prazniku.

LeBron James s torto presenetil Usherja sredi partije golfa.
LeBron James s torto presenetil Usherja sredi partije golfa.
FOTO: Profimedia

A to ni bilo edino presenečenje, ki ga je bil pevec deležen. Prek videoklica sta mu rojstnodnevno pesem zapela tudi dva od njegovih štirih otrok. Usher je njuno voščilo spremljal s širokim nasmehom in se jima na koncu zahvalil.

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Praznovanje se je nadaljevalo še pozno v večer, ko se je slavljenec z ženo Jenn Goicoechea in prijatelji odpravil v lokal s klavirjem. Med gosti so bili tudi komik Kevin Hart, raper Jay-Z in LeBron James. Hart se je pridružil petju rojstnodnevne pesmi, Usher pa je utrinke zabave delil na družbenih omrežjih. Na fotografijah je poziral s slavnimi prijatelji, si privoščil kos torte in užival v prazničnem vzdušju.

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