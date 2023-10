Lee Ryan dobil pogojno zaporno kazen zaradi zlorabe kabinskega osebja.

Lee Ryan , član nekdaj zelo priljubljene britanske skupine Blue , je bil obsojen na pogojno zaporno kazen, ker je julija leta 2022 žalil in napadel članico kabinskega osebja med letom iz Glasgowa v London. Pred tem je priznal, da je bil na letu pijan, saj je popil steklenico portovca. Za to kaznivo dejanje je bil hkrati obsojen na štiri mesece pogojne kazni.

Sodišče v Isleworthu je razsodilo, da je član fantovske skupine med letom "momljal in se opotekal". Na prejšnjem zaslišanju na sodišču v Ealingu je bilo slišati, da je Ryan komentiral videz in polt članice kabinskega osebja in ji rekel, da bo imel njene otroke. "Zdelo se mi je, kot da je rekel, da sem lepa za temnopolto osebo zaradi načina, na katerega je opisoval mojo barvo," je sodišču povedala članica posadke.

Nadaljevala je, da se ji je Ryan kasneje približal od zadaj in ji rekel: "Preden grem iz tega letala, potrebujem tvoj poljub." Sodišče je slišalo, da je kljub temu, da mu je rekla, naj se "drži stran", zgrabil obe njeni zapestji, preden so potniki posredovali. Rekla je: "Dvigoval se je nad mano, kot da bi se želel nagnil k meni, da bi me poljubil."