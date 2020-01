Legendarna skupina Queen upodobljena na zbirateljskem kovancu

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so člani zasedbe Queen na kovancu predstavljeni z instrumenti, ki so jih igrali. Tako lahko vidimo kitaro, ki je bila instrument Briana Maya , boben, na katerega je igral Roger Taylor in bas kitaro Johna Deacona . Vokalist skupine Freddie Mercury je upodobljen z mikrofonom. Na klavirju so tri tipke upodobljene tako, kot bi nanje nekdo igral, označujejo pa note iz glasbene uspešnice Bohemian Rhapsody, ki jo je skupina izdala leta 1975.

Brian May je z navdušenjem pozdravil kovanec in se pošalil, da so Britanci dobili prvi kovanec, na katerem sta upodobljena kraljica in skupina, poimenovana 'kraljica' (Queen and Queen coin). Dodal je, da je članom zasedbe v izjemno čast, da so se njim in njihovi glasbi poklonili z izdajo zbirateljskega kovanca.