Legendarna torbica na dražbi dosegla rekordno vrtoglavo vsoto

Tako imenovano 'Birkinko' so na dražbi prodali za rekordnih 8,6 milijona evrov. Ikonično torbico so oblikovali prav za igralko in pevko Jane Birkin , ki je od 60. let prejšnjega stoletja dalje igrala v številnih francoskih in britanskih filmih. Igralka je umrla leta 2023.

Birkinova je leta 1981 na letu družbe Air France po naključju sedela poleg Jeana-Louisa Dumasa, takratnega umetniškega direktorja Hermesa. Vse svoje stvari je nosila v pleteni košari in se Dumasu pritoževala, da so takratne torbice običajno premajhne, da bi kot mlada mati vanje lahko dala vse svoje stvari, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dumas in Birkinova sta nato nemudoma na hrbtni strani letalske vrečke v primeru slabosti potnika začela skicirati osnutek bodoče torbice. Hermes je do 1985 izdelal prototip torbice, ga predstavil Birkinovi in jo prosil za dovoljenje, da novi model torbice poimenuje njej v čast. Usnjena torbica Birkin je kmalu postala statusni simbol. Kasneje so jo nosile znane osebnosti, kot so Kate Moss, Victoria Beckham, Kylie Jenner in Jennifer Lopez.

Prejšnji rekord za torbico, prodano na dražbi, je pripadal prav tako Hermesovi torbici, a je šlo za model Kelly 28 iz krokodiljega usnja in diamantov, ki so jo leta 2021 prodali za približno 440.000 evrov. Za najdražji modni kos, ki so ga kdajkoli prodali na dražbi, še vedno velja par rubinasto rdečih čeveljcev, ki jih je nosila Judy Garland v filmu Čarovnik iz Oza. Znamenite čeveljce so lani na dražbi v ZDA prodali za 30,7 milijona evrov.