Legendarni 97-letni Dick Van Dyke užival v Disneylandu.

97-letnik si je park ogledal s pomočjo enega od zaposlenih, ki je potiskal njegov invalidski voziček, ob boku pa mu je družbo ves čas delala 52-letna žena. To je sicer eden redkih trenutkov, ko sta se zakonca skupaj pojavila v javnosti.

Očividci so poročali, da je legendarni igralec v parku užival. "Prava Disneyjeva legenda. Kako čarobno je videti Dicka," je dejal eden izmed njih, medtem ko je nekdo na spletu dodal, da bi absolutno 'znorel' če bi lahko igralca videl v živo.

Van Dyke je že pred časom razkril skrivnost dolgega življenja. Dejal je, da je bil od nekdaj fizično aktiven, kljub diagnozi artritisa. Ob tem je dodal, da so za zavidljiva leta 'krivi' tudi dobri geni in optimizem ter mlajša soproga. "Včasih pozabim, da tukaj izvajamo odličen eksperiment – 46 let razlike," je dejal. "In do neke mere delava na tem. Mora biti nekaj razumevanja, ugotoviti, katere stare navade ne delujejo več. Potrebno je nekaj prilagajanja, a to je del zabave."

Van Dyke in Arlene Silver sta se spoznala na podelitvi nagrad Screen Actors Guild Awards leta 2007, ko je bil on star 81 let, ona pa 35 let. Čeprav sta začela kot prijatelja, je njuno razmerje sčasoma postalo romantično. Pred Arlene je bil igralec v 30-letni zvezi z igralko Michelle Triola. Z njo je bil vse do njene smrti leta 2009. Pred tem pa je bil 36 let poročen z Margie Willett, s katero sta se ločila leta 1984. Skupaj imata štiri otroke, stare med 73 in 60 let.