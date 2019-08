Legendarni Alain Delon po možganski kapi okreva v Švici

83-letnega francoskega igralca Alaina Delona, ki je v filmskem svetu deloval več kot 60 let, je pred tedni zadela možganska kap, novico o tem je medijem zaupal njegov sin Anthony Delon. Dodal je, da je imel operacijo v Parizu, kjer je tri tedne okreval v tamkajšnji bolnišnici: "Oče je zdaj dobro, njegovo stanje je stabilno."

Ko so zdravniki potrdili, da je oče v dobrem stanju, so ga odpeljali v Švico, kjer okreva v zasebnem zdravilišču: "Njegovo okrevanje spremlja moja sestra, ki nam vsak dan sporoča, kako se oče počuti in kako napreduje," je še pojasnil.

Med pomembnejšimi filmi, v katerih je Delon igral, so Samuraj (1967) in Policaj (1972) v režiji Jean-Pierra Melvilla, Gospod Klein(1976) v režiji Josepha Loseyja in Nouvelle vague(1990) v režiji Jean-Luca Godarda.

Delon je bil v življenju povezan z več ženskami in je oče štirih otrok. Iz soja žarometov se je umaknil leta 2012 in živi med Švico in Francijo. Nazadnje je nastopil v filmu Asterix na olimpijskih igrah (2008), ki sta ga režirala Frederic Forestier in Thomas Langmann, nato pa je odkril veliko ljubezen do gledališča.

Delon je leta 2017 tudi uradno potrdil, da se umika s filma. Po 60-letni uspešni karieri je verjel, da je trenutek za slovo od sveta filma pravi: "Podobno kot boksar, ki se ne želi več boriti, si tudi jaz ne želim več igrati v filmih."