Legendarni Anthony Hopkins praznuje 85. rojstni dan

Sir Philip Anthony Hopkins se je rodil 31. decembra 1937 in velja za enega najboljših angleških igralcev, tako na velikem in malem zaslonu kot odrskih deskah. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, med drugim se lahko pohvali s kar dvema oskarjema, štirimi nagradami BAFTA, dvema nagradama emmy in nenazadnje tudi z priznanjem za življenjsko delo na mednarodnem filmskem festivalu v Stockholmu. Kot zanimivost, organizatorji so 7,3 kilograma težkega bronastega konja,ki ga je Hopkins prejel, označili kot najtežjo filmsko nagrado na svetu.

85-letnik se je po mnenju mnogih v filmsko zgodovino najbolj zapisal z vlogo Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo ter še z eno kultno vlogo, in sicer vlogo marljivega butlerja v filmu Ostanki dneva. Prav z vlogo Hannibala Lecterja je Hopkins osvojil svoj prvi zlati kipec. Akademijo je znova prepričal lani, ko je nagrado za najboljšo moško vlogo prejel za upodobitev 80-letnika z demenco, ki zavrača svoje negovalce, v filmu Oče. S tem je postal najstarejši igralec, ki je zmagal v tej kategoriji. Za svoje delo je prejel še dve prav posebni nagradi. Leta 1993 ga je z viteškim nazivom nagradila pokojna kraljica Elizabeta II., leta 2003 pa so mu v Hollywoodu postavili zvezdo na pločniku slavnih.

Poleg omenjenih filmov je Hopkins zaigral tudi v številnih drugih uspešnicah: Hannibal, Titus, Rdeči zmaj, Človek slon, Dva papeža, Življenje s Picassom, Magic, Lovec na rekorde: legenda o motorju, Preživetje na robu divjine, Zlom, Zorro, Človeški madež, Jesenska pripoved, Ko pride Joe Black ter številnih drugih. In kaj ga čaka v prihodnosti? Stopil bo v čevlje očeta psihoanalize Sigmunda Freuda, ob njem pa bo v vlogi priznanega pisatelja in misleca C. S. Lewisa nastopil Matthew Goode. Film bo režiral Matt Brown.