Legendarni Axl Rose na obisku pri sosedih

Frontman zasedbe Guns N' Roses , legendarni Axl Rose , se te dni mudi pri naših sosedih. V nedeljo si je ogledal dirko formule 1 na Madžarskem, nato pa se je zvezdnik odpravil še na Hrvaško, kjer je obiskal vinsko klet pri Jastrebarskem in si ogledal tehnološki kampus podjetja Bugatti Rimac v Krapini, kjer mu je lastnik podjetja Mate Rimac kljub državnemu prazniku omogočil ekskluziven sprehod med luksuznimi avtomobili.

Glasbenika je pri naših južnih sosedih pogostil podjetnik in investitor Davorin Štetner, ki je svoje navdušenje izrazil v zapisu, objavljenem na družbenem omrežju, kjer se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali Hrvaško pokazati v najboljši možni luči. "Bilo je super! Takšni dnevi s prijatelji polepšajo življenje," je strnil. Sloviti pevec naj bi bil nad hrvaško kulinariko, inovacijami in gostoljubnostjo izjemno navdušen.