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Legendarni danski vratar po koncu kariere postal taksist za svoje otroke

Koebenhavn, 01. 10. 2026 14.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Kasper Schmeichel

Legendarni danski vratar Kasper Schmeichel, ki je marca zaradi poškodbe rame končal kariero, je razkril, da "trenutno vsak dan dela kot taksist", je poročala poljska tiskovna agencija Pap. Gre za simpatično šalo, ki so jo mediji povzeli nekoliko preveč dobesedno. Postal je "voznik Uberja za poln delovni čas" za svoje tri otroke.

Kasper Schmeichel je ta teden nastopil kot gost na skupščini Združenja evropskih klubov (EFC) v Københavnu. Ko so ga vprašali, ali se po koncu kariere spopada z dolgčasom, je odgovoril: "Neizmerno. Imam tri otroke. V bistvu sem postal voznik Uberja s polnim delovnim časom." S tem je seveda mislil na vsakodnevno prevažanje svojih otrok na njihove aktivnosti, saj ima sedaj veliko preveč prostega časa.

Kasper Schmeichel
Kasper Schmeichel
FOTO: Profimedia

Kljub temu da trenutno največ časa posveča družini, se ne namerava povsem posloviti od nogometa. Trenutno se izobražuje za trenersko licenco, občasno dela kot strokovni televizijski analitik, njegova velika želja pa je, da bi v prihodnosti postal nogometni trener ali menedžer.

Nogometaš, ki ga navaja danski dnevnik Ekstra Bladet, je pojasnil, da razmišlja o trenerski karieri ali vodstveni vlogi v nogometni administraciji. "Žal še nisem opravil nobenih trenerskih tečajev, zato se moram s tem še ukvarjati. Za zdaj imam kot nekdo, ki se je predčasno upokojil, preveč prostega časa. Da bi ga zapolnil, sedim za volanom 'taksija', natančneje Uberja, in delam praktično za polni delovni čas," je sloviti vratar opisal običajni vsakdan staršev, ki prevažajo otroke na šolske in obšolske aktivnosti.

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Nogometaš je 18. marca medijem sporočil, da potrebuje dve zahtevni operaciji rame, ki jima bo sledilo 12 mesecev rehabilitacije. Uradno se je upokojil 27. maja. "Star sem 39 let, kar pomeni, da ne bom nikoli več odigral nobene tekme; moja kariera se je kruto končala," je dejal Danec.

Vratar, ki je z Leicester Cityjem senzacionalno osvojil angleško Premier League, je priznal, da je prehod v "navadno" življenje precej težek. Pogreša predvsem tekmovalnost, pritisk in adrenalin, ki ga je spremljal celo življenje.

Športnik, katerega oče je sloviti Peter Schmeichel, je kariero sklenil pri Celticu iz Glasgowa. Začel je pri Manchester Cityju, kjer je bil član kluba med letoma 2004 in 2009, čeprav je obdobje med letoma 2006 in 2009 preživel na posojah. Najdlje je igral za Leicester, in sicer od leta 2011 do 2022. Za dansko reprezentanco je zbral 120 nastopov.

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Kasper Schmeichel vratar družina kariera nogomet

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