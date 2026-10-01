Legendarni danski vratar po koncu kariere postal taksist za svoje otroke

Kasper Schmeichel je ta teden nastopil kot gost na skupščini Združenja evropskih klubov (EFC) v Københavnu. Ko so ga vprašali, ali se po koncu kariere spopada z dolgčasom, je odgovoril: "Neizmerno. Imam tri otroke. V bistvu sem postal voznik Uberja s polnim delovnim časom." S tem je seveda mislil na vsakodnevno prevažanje svojih otrok na njihove aktivnosti, saj ima sedaj veliko preveč prostega časa.

Kasper Schmeichel FOTO: Profimedia

Kljub temu da trenutno največ časa posveča družini, se ne namerava povsem posloviti od nogometa. Trenutno se izobražuje za trenersko licenco, občasno dela kot strokovni televizijski analitik, njegova velika želja pa je, da bi v prihodnosti postal nogometni trener ali menedžer. Nogometaš, ki ga navaja danski dnevnik Ekstra Bladet, je pojasnil, da razmišlja o trenerski karieri ali vodstveni vlogi v nogometni administraciji. "Žal še nisem opravil nobenih trenerskih tečajev, zato se moram s tem še ukvarjati. Za zdaj imam kot nekdo, ki se je predčasno upokojil, preveč prostega časa. Da bi ga zapolnil, sedim za volanom 'taksija', natančneje Uberja, in delam praktično za polni delovni čas," je sloviti vratar opisal običajni vsakdan staršev, ki prevažajo otroke na šolske in obšolske aktivnosti.