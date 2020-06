Legendarni Dolph Lundgren zaročen z 38 let mlajšo partnerico

Dolp je Emmo zaprosil v Stockholmu in ji rekel, da jo ima rad in da je ljubezen do nje včasih še preveč močna. O romanci se je prvič začelo pisati letos januarja, sicer pa se ne ve, koliko časa sta v zvezi. Viri blizu para trdijo, da se družita že od lanskega poletja.

A ker je Emma kar 38 let mlajša od igralca, nekateri njegovi sledilci niso bili najbolj navdušeni nad njuno starostno razliko. Kaj hitro so izračunali, da sta Emma in Dolphova hči Ida rojeni istega leta. Zato so se nekateri njegovi sledilci pošalili na njegov račun. Eden je pod fotografijo Dolpha in Emme celo zapisal:"Hčerka je zelo lepa."