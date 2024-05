Legendarni Joe Cocker bi praznoval 80 let

Joe Cocker je glasbeno pot začel na začetku 60. let z umetniškim imenom Vance Arnold . Pozneje je s prijatelji ustanovil bend The Cavaliers , s katerim je nastopal predvsem v pubih rojstnega Sheffilda. Leta 1963 so bili tudi predskupina takrat še vzhajajočim zvezdam Rolling Stonesom . Leto zatem je začel samostojno kariero ter podpisal pogodbo z uveljavljeno britansko založbo Decca.

Kot eden najbolj prepoznavnih pevcev svoje generacije je prehodil tipično pot rockovske zvezde, od neverjetnega uspeha ob koncu 60. let prek težav z alkoholom v 70. letih do uspešnega in plodnega nadaljevanja glasbene poti. Bil je znan tudi po svoji artikulaciji med nastopi, na katerih se je ritmično podpiral z rokami.

Leta 1969 se je z albumom With a Little Help of My Friends povzpel na prvo mesto britanske lestvice. Istega leta je s pesmijo, po kateri nosi album naslov in je svojevrstna priredba komada skupine Beatles , navdušil na Woodstocku. Njegov uro in pol trajajoč koncert so označili za enega najbolj nepozabnih na tem festivalu.

Veliko pesmi, po katerih je znan, so bile delo drugih avtorjev, čeprav jih je ustvarjal tudi sam. Med njegovimi najbolj znanimi uspešnicami so Unchain My Heart, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On, Summer in the City in N'oubliez Jamais.

Za svoje delo je prejel številne nagrade. Leta 1983 je za uspešnico Up Where We Belong iz filma Častnik in gentleman, ki jo je zapel z Jennifer Warnes, prejel ameriško glasbeno nagrado grammy in tudi nagrado ameriške filmske akademije oskar. Leta 2007 so ga odlikovali z redom britanskega imperija.

V svoji karieri je Cocker izdal več kot 20 studijski albumov in nekaj koncertnih plošč, ki so jih prodali v milijonskih nakladah. Sodeloval je s številnimi izvrstnimi glasbeniki, kot so Luciano Pavarotti, Zucchero, Eric Clapton in Jeff Beck, ter posodil svoj glas več filmom. Svoj zadnji album z naslovom Fire It Up je izdal leta 2012, dve leti pozneje pa je umrl za posledicami bolezni. V Ljubljani, kjer se je večkrat ustavil v okviru svojih turnej, je nazadnje navdušil leta 2010 v Areni Stožice.