Legendarni košarkar LeBron James prejel 'barbiko' v svoji podobi

"Kot otrok sem imel srečo, da sem imel vzornike, ki me niso le navdihovali, ampak so mi tudi pokazali, kaj je mogoče doseči s trdim delom in predanostjo," je povedal LeBron James po poročanju tiskovne agencije AP in dodal: "Zdaj, kot odrasel, razumem, kako pomembno je, da imajo mladi pozitivne vzornike, po katerih se lahko zgledujejo. Zato mi je v veliko čast sodelovati z Barbie pri izdaji lutke LeBron James Kenbassador. To je priložnost, da prepoznamo močan vpliv vzornikov, ki v otrocih vzbujajo samozavest, jih navdihujejo k sanjam in jim pokažejo, da lahko tudi sami dosežejo veličino." Cena novega spremljevalca lutke znaša 75 dolarjev (67,97 EUR).