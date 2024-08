Legendarni košarkar Magic Johnson znova na počitnicah na Hrvaškem

Nekdanji košarkarski as Earvin Magic Johnson se je tudi letošnje počitnice odločil preživeti v Sredozemlju. 64-letnik v družbi žene Cookie Johnson in prijateljev znova uživa ob Sredozemskem morju, obiskali so že luksuzne destinacije v Franciji, Italiji in Španiji, sedaj pa so na luksuzni jahti na Hrvaškem.

Magic Johnson znova uživa na počitnicah v Sredozemlju, poroča Net.hr. Nekdanji košarkar utrinke dopustniških dni ves čas deli s svojimi sledilci na družbenih omrežjih, kjer opisuje dogajanje in objavlja fotografije ter posnetke krajev, ki so ga očarali. Z ženo Cookie sta najprej prispela v Barcelono, kjer sta se v družbi prijateljev Johna in Vicki Palmer ter Sama in LaTanya Jackson udeležila morske večerje, nato pa so se skupaj odpravili še na Ibizo, Mallorco, v Saint-Tropez, Portofino, v Cannes, na italijanski otok Capri, pred dnevi pa so z jahto odpotovali na Hrvaško.

icon-expand FOTO: Bobo Pixsell

"Uradno smo prispeli na Hrvaško. Dan smo preživeli med raziskovanjem starega mestnega jedra Dubrovnika, kjer so snemali tudi serijo Igra prestolov. S Cookie sva imela v eni od restavracij neverjetno izkušnjo, ki sva jo delila z Rodneyjem, Holly, Mikom in Natasho, saj je bila hrana čudovita! Ker sta Cookie in Rodney velika oboževalca Igre prestolov, je bil to zanju prav poseben dan na tem potovanju," je zapisal pred dnevi, ko so prispeli v Dubrovnik.

