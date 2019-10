Legendarni pevec presenetil na poroki: 'Uresničile so se nama sanje'

74-letni pevec Rod Stewart je v Las Vegasu presenetil poročni par, Andrewa Aitchisona in Sharon Cook , ko se je nenapovedano pojavil na njunem obredu. Skupaj s kitaristom in violinistom je navdušil vse povabljence in skupaj so priredili nepozabno zabavo, ki se je bosta mladoporočenca še dolgo spominjala.

Zakonca sicer prihajata iz Velike Britanije in tik pred poročnim dnem je njun letalski prevoznik Thomas Cook odpovedal lete v ZDA. K sreči sta vseeno srečno prispela v Las Vegas, kjer sta priredila poročno slavje.

Čeprav so ju organizatorji poroke posvarili pred morebitnimi presenečenji, sta bila presrečna, ko se je na oltarju pojavil Stewart. Andrew je naslednji dan na Twitterju objavil zahvalo in dan opisal kot sanje: "Zjutraj, ko sva se zbudila, sva bila še vedno pod vplivom alkohola in nisva bila prepričana, če se je to dejansko zgodilo. Uresničile so se nama sanje. Pomagali ste nama, da je bil to najlepši dan v najinem življenju. Iz srca hvala."