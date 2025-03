Legendarni režiser David Lynch se je pred smrtjo želel vrniti na delo

56-letna igralka je v Hollywoodu svoj preboj doživela prav z Lynchevim filmom Mulholland Drive iz leta 2001, pozneje pa sta ostala v prijateljskem odnosu in še večkrat sodelovala. Wattsova je v nedavnem intervjuju za The Los Angeles Times razkrila, da je režiserja zadnjič videla novembra, ko ga je v družbi igralske kolegice Laure Dern obiskala na njegovem domu. "Skupaj smo imeli čudovito kosilo. Vedela sem, da z njim ni najbolje, a je bil dobre volje. Želel se je vrniti na delo, midve z Lauro pa sva ga spodbujali, da to lahko stori in dela iz prikolice. Nikakor še ni bil pripravljen reči zadnje. Videla sem, da kreativna iskra v njem še vedno žari," se je spominjala.

Na vprašanje, zakaj so se sestali na kosilu, je odgovorila: "O veliko stvareh bi lahko govorila, a bom zaradi družine to ohranila v zasebnosti. Bil je res dober sestanek, ki me je navdal s toliko ljubezni in upanja." Dodala je, da so z Lynchem in Dernovo skupaj pozirali za fotografijo, nato pa je ona po nesreči posnela še eno, ki jim je bila še posebej pri srcu. "Bila je fotografija njegove hiše. Res je imel rad tisti prostor. Modro nebo, upanje, čarovnija, bilo je preprosto sanjsko. Poslala sem mu sporočilo, on pa je odgovoril na svoj način," je še razkrila, a o vsebini njegovega odgovora iz spoštovanja do njegove družine ni želela govoriti.