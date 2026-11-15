Legendarni soustanovitelj skupine Pink Floyd se še petič ločuje

Legendarni basist skupine Pink Floyd tudi v peto ni našel zakonske sreče. Roger Waters je po petih letih zakona vložil zahtevo za ločitev od žene Kamilah Chavis, kaj je navedel kot razlog, da ne želi več biti poročen s 48-letnico, pa uradno ni znano. Kot poroča Page Six, naj bi nekdanji par moral še doseči sporazum glede njunega razhoda.

Roger Waters in Kamilah Chavis se ločujeta. FOTO: Profimedia

Waters, ki je leta 1965 soustanovil skupino Pink Floyd, je oktobra 2021, ko se je poročil s Chavis, namignil, da bi to utegnil biti njegov zadnji poskus zakona, ker se bo obdržal do konca. Ko je takrat na družbenem omrežju delil fotografije poroke, ki je bila v Hamptonsu, je ob njih pripisal: "Zelo sem srečen, saj sem končno našel tisto, ki bo za vedno."

Zdaj že nekdanji par o razmerju javno ni pogosto govoril in je svojo zvezo raje ohranjal v zasebnosti, pred časom pa je glasbenik le razkril, da je ženo spoznal, ko je leta 2016 nastopal na festivalu Coachella, kjer je ta delala v transportu. "Dva tedna sem bil nastanjen na isti lokaciji, od koder so nas vsakodnevno vozili na stadion. Ob njej je sedel moj varnostnik, medtem ko sem jaz sedel zadaj, pa sta se veliko pogovarjala. Nekaj me je pritegnilo," je leta 2018 povedal za Infobae. "Nekega dne sem ji rekel, da ima zelo lepe ličnice, ona pa se mi je nasmehnila. To je bil začetek nečesa," je dodal.