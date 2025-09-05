Svetli način
Tuja scena

Legendarni tenisač Björn Borg je razkril, da je zbolel za rakom prostate

London, 05. 09. 2025 11.59 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Legendarni teniški igralec Björn Borg je v prihajajoči biografiji razkril, da so mu diagnosticirali raka prostate. 69-letni Šved je zapisal, da je že prestal operacijo, saj je bolezen napredovala. Več podrobnosti v knjigi, ki nosi naslov Heartbeats in jo je napisal skupaj z ženo, ni delil.

Björn Borg je javnosti v avtobiografiji sporočil, da je zbolel za rakom prostate. Petkratni zmagovalec Wimbledona v knjigi ponuja pogled v zakulisje njegove uspešne teniške kariere, ki se je začela, ko je bil star šele 15 let. V njej piše o svojih dosežkih, med katerimi je 11 osvojenih naslovov za Grand Slam, preden se je s 26 leti upokojil.

FOTO: Profimedia

"Po letih molka je Borg pripravljen deliti vse," pred izidom knjige obljublja njegov založnik, ki je dodal, da bo v avtobiografiji pojasnil tudi, kaj je botrovalo nenadnemu in šokantnemu koncu kariere.

Pisal naj bi tudi o rivalstvu z Johnom McEnroejem, vključno z njunim dvobojem leta 1980, ko sta se pomerila v finalu Wimbledona. "Borg iskreno piše o svojem otroštvu, zgodnji slavi in svojem odnosu do nje ter vzponih in padcih, ki jih je doživljal v času kariere," so zapisali pri založbi.

Nekdanji teniški igralec je le redko dosegljiv za intervjuje, leta 2024 pa je za The Athletic dejal, da je bil kot igralec srečen, a mu je zmanjkalo motivacije, kar je bil povod za upokojitev. "Če nimaš vsak dan motivacije za trening in tekmovanje, se ne moreš osredotočati na to, kar počneš. Bil sem srečen, a nisem imel motivacije in zato tudi ne fokusa. Ko sem se za kratek čas vrnil, je bila zgodba drugačna. Sedaj pišem knjigo in v njej bom povedal vse o tem," je takrat napovedal.

