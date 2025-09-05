Legendarni tenisač Björn Borg je razkril, da je zbolel za rakom prostate

Björn Borg je javnosti v avtobiografiji sporočil, da je zbolel za rakom prostate. Petkratni zmagovalec Wimbledona v knjigi ponuja pogled v zakulisje njegove uspešne teniške kariere, ki se je začela, ko je bil star šele 15 let. V njej piše o svojih dosežkih, med katerimi je 11 osvojenih naslovov za Grand Slam, preden se je s 26 leti upokojil.

"Po letih molka je Borg pripravljen deliti vse," pred izidom knjige obljublja njegov založnik, ki je dodal, da bo v avtobiografiji pojasnil tudi, kaj je botrovalo nenadnemu in šokantnemu koncu kariere.

Pisal naj bi tudi o rivalstvu z Johnom McEnroejem, vključno z njunim dvobojem leta 1980, ko sta se pomerila v finalu Wimbledona. "Borg iskreno piše o svojem otroštvu, zgodnji slavi in svojem odnosu do nje ter vzponih in padcih, ki jih je doživljal v času kariere," so zapisali pri založbi.