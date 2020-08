Legendarni voditelj Larry King žaluje: v nekaj tednih izgubil dva otroka

Larry Kingje pokojnegaAndyja Kingaposvojil leta 1962, potem ko se je poročil z Alene Akins, Chaia King pa se je rodila leta 1969. Z Alene sta se dokončno razšla leta 1972. Voditelj ima še tri sinove: Larryja Kinga Jr., Cannona Edwarda Kinga in Chancea Armstronga Kinga.

"Z žalostjo in zlomljenim srcem potrjujem nedavno izgubo dveh otrok, Andyja Kinga in Chaie King. Oba sta imela dobri in prijazni duši, močno ju bomo pogrešali," je zapisal ikonični voditelj na Facebooku. "Andy je 28. julija nepričakovano umrl zaradi srčnega zastoja, Chaia pa 20. avgusta, le kratek čas po postavljeni diagnozi raka na pljučih. Njuna smrt je nekaj nepričakovanega. Starši ne bi smeli pokopati svojih otrok. Skupaj z družino se vam zahvaljujemo za prijazna voščila in dobre želje. V tem trenutku potrebujemo čas in zasebnost. Zahvaljujemo se vam za spoštovanje."