Legendarno francosko igralko zadela kap

Igralka je v svoji karieri posnela več kot 90 filmov (Tristana, Benjamin ou les memoires d'un puceau, A Matter of Resistance, Lovers Like Us, The Mississippi Mermaid, The Young Girls of Rochefort, The April Fools, Hustle, The Murri Affair, Love To Eternity, Dont't Touch The White Woman, Lost Souls...). Tako je sodelovala z najbolj slavnimi evropskimi režiserji, kot so Roger Vadim, Roman Polanski, Luis Buńuel, Jean Pierre Melville, Manuel de Oliveirain Lars Von Trier.

Za svoje delo je prejela tudi več prestižnih nagrad – cezarja za The Last Metro in Indokino, zlatega medveda za življenjsko delo, nominacijo za oskarja ...