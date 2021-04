Lena Dunham bo ustvarila modno linijo za močnejše: Preveč je sodb

"Veliko preveč je sodb, ko pride do naših teles, ki so večja, močnejša in med te sodbe spada tudi tista, da smo močnejša dekleta bolj neumna,"je zaNew York Timespovedala Dunhamova: "Preveč jedo in ne vedo, kako naj se ustavijo. Vitka dekleta so zagotovo bolj sposobne uporabljati lastno voljo. Močnejša dekleta pa si zagotovo omejene v razumevanju sveta in še naprej delajo stvari, ki so slabe za njih. Količina ljudi, ki mi je pisala ter me spraševala, če promoviram debelost, če ne razumem, da se s tem ubija, me spraševali, če sem neumna, češ zakaj to počnem …"

Lena pravi, da njena kolekcija oblačil ne vključuje udobnih oblačil, čeprav smo v zadnjem letu, odkar je pandemija, večinoma nosili samo udobne kose. "Če je vitko dekle v trenirki, se vsem zdi nekako luškano, češ, poglej jo, danes ima slab dan. A ko se močnejše dekle obleče tako, so vsi prepričani, da smo izbrale življenjski slog, da nam je vseeno in da smo obupale nad življenjem."