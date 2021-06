Lena Dunham potrdila zvezo z glasbenikom

Igralka Lena Dunham je na družbenem omrežju potrdila zvezo z glasbenikom Luisom Felberjem s prisrčnim voščilom za njegov rojstni dan. "Feliz Cumpleanos Luis," kar v slovenščini pomeni "Vse najboljše Luis, " je ob emotikonu srca svojemu izbrancu v španščini zapisala 35-letnica in se s tem poklonila njegovim perujskim koreninam. "Ko sem bila stara tri tedne v središču Manhattna, nisem niti slutila, da se je v Angliji rodil dojenček (celo v Winchestru!), ki bo strmoglavil v moje življenje z zeleno ruto iz flisa in izzval toliko mojih prepričanj o sebi in svetu s čarobno zapuščino," je zapisala sveže zaljubljena Lena.

Režiserka in scenaristka je svojemu dragemu namenila nekaj lepih besed:"Vsak, ki pride v stik s tabo, kreativno, čustveno ali naključno, je srečnež. Ampak največja srečnica sem jaz, ker je tista ruta sedaj v najinem skupnem predalniku," je šaljivo dodala in v zaključku zapisala verz iz pesmi This is our year britanske skupine The Zombies: "Toplota tvoje ljubezni je kot toplota sonca in to leto bo najino, dolgo sva ga čakala."

Lena je ob zapisu delila še štiri njune skupne fotografije, na katerih se jima je pridružila pevkina psička Ingrid. To je bilo prvič, da je zvezdnica delila zasebne fotografije s svojim novim fantom. Igralka, znana po svoji vlogi v seriji Dekleta, je pred nekaj meseci v intervju za tuj medij namignila, da se z nekom sestaja, ampak ni izdala njegovega imena. Sedaj se je očitno odločila, da identitete svojega izbranca ne bo več skrivala in jo je zato delila s svojimi oboževalci na Instagramu.

Luis Felber je perujsko-britanski glasbenik, ki nastopa pod umetniškim imenom Attawalpa. Lena je bila pred njim pet let v razmerju z glasbenim producentom Jackom Antonoffom, s katerim se je razšla leta 2017.