Lena Dunham prebolela covid-19: Še danes me pestijo številni simptomi

Igralka in producentka je v preteklem letu spregovorila o svojih težavah z zdravjem. Boleha namreč za Ehlers-Danlosovim sindromom, kronično boleznijo, ki prizadene vezivna tkiva. Sedaj pa je povedala tudi, da je prebolela koronavirus, čeprav so nekateri simptomi še zmeraj prisotni.

Lena Dunham je na družabnem omrežju Instagram objavila svojo fotografijo s pripisom 'moja covid zgodba' in dodala daljši zapis, v katerem je razložila kako je bila videti njena izkušnja s koronavirusom. Priznala je, da je ena od 4,6 milijonov Američanov, ki so se okužili s covid-19. Po tem, ko je izvedela, da je pozitivna, se je čez nekaj časa znova testirala, rezultati pa so bili negativni. Kljub rezultatu pa igralka pravi, da simptomi še niso čisto izzveneli.

icon-expand Lena Dunham je javnosti postala znana kot ena od igralk ter ustvarjalk serije 'Girls'. FOTO: AP

Njena kalvarija se je pričela marca, dolgo pa je bila odločena, da s sledilci nekaterih informacij glede poteka bolezni ne bo delila. Ko je videla brezbrižnost nekaterih prebivalcev Združenih držav Amerike, ki prirejajo zabave, se družijo brez mask, pa je spremenila mnenje in prekinila molk: ''Čutim, da moram biti iskrena glede tega, kakšen vpliv je name imela bolezen covid-19.''

34-letnica je opisala simptome kot so boleči sklepi, utrujenost, otopelost rok, izguba okusa in vonja, močni glavoboli, rdeči izpuščaji in težave z dihanjem. Svoje počutje je slikovito opisala s prispodobo: ''Kot, da bi bila kompleksen stroj, ki so mu izpulili vse kable in jih kasneje nazaj priklopili napačno.'' Vse težave, ki so se ji pojavile so bile nekaj popolnoma drugega kot tiste, ki jih je doživljala kot kronična bolnica. Lena namreč boleha za sindromom Ehlers-Danlos, zelo redko boleznijo vezivnega tkiva, ki se kaže s povečano gibljivostjo sklepov, povečano elastičnostjo kože in ranljivostjo tkiv.

icon-expand Lena je svoj 34. rojstni dan letos maja preživela priklopljena na infuzijo. FOTO: Profimedia