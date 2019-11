Lena Dunham prehitela medije: Boleham za redko boleznijo

Ameriško igralko Leno Dunhamso paparaci 'ujeli', ko se je sprehajala v spalni srajci, pri hoji pa si je pomagala s palico. Da bi prehitela govorice, je fotografijo objavila na svojem Instagram profilu in zraven zapisala, da ne želi lagati medijem, da je to le njena preobleka za noč čarovnic: "Lahko bi lagala in rekla, da je to moja preobleka za noč čarovnic, kjer upodabljam žensko, ki zapušča zapor, potem ko je bila obsojena umora soproga. Toda resnica je takšna – tako je videti življenje, ko se borimo s kronično boleznijo. Zaradi Ehlers Danlos sindroma se moram zanašati na pomoč prijateljev – tako da hvala ti, moja sprehajalna palica."

V zapisu je še dodala, da bi bilo lažje ostati doma, kot stopiti ven in biti videti čudno: "In res je, oblečena sem v spalno srajco, ker je pač bolj udobna." Za konec pa je še odločno in ponosno dejala, da še vedno lahko dela stvari, ki jo veselijo: "Še vedno lahko živimo svoje sanje, stremimo proti našim ciljem in strastem ..."

Ehlers Danlos sindrom je bolezen vezivnega tkiva z okvaro kolagena. Bolezen se izraža z nestabilnimi sklepi, bolečinami v sklepih, počasnemu celjenju ran, raztegljivi koži, pogoste so tudi modrice na koži, grda mišično-skeletna bolečina, slab mišični tonus, različne vrste skolioze, bolezni dlesni, ter celo okvara srčnih zaklopk. Sindrom prizadene eno osebo na pet tisoč ljudi.