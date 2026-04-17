Tuja scena

Lena Dunham razkrila, kateri igralec je na snemanju izgubil živce

Los Angeles, 17. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

K.A.
lena dunham

Tudi slavni igralci so krvavi pod kožo in tudi njim se zgodi, da preprosto izgubijo živce. Kljub vsemu agresivno vedenje do soigralcev in ostalih udeležencev na setu ni opravičljivo, saj metanje stolov v zid, boksanje v steno in uničevanje opreme nikakor niso primerno obnašanje za nikogar. A kot je razkrila igralka in pisateljica Lena Dunham, se je tako na enem od setov vedel Adam Driver, ona pa mu ni upala reči ničesar.

Lena Dunham je v svoji novi knjigi z naslovom Framesick razkrila temno stran svojega nekdanjega igralca Adama Driverja. Zvezdnika sta sodelovala pri seriji Punce, ki je med letoma 2012 in 2017 veljala za izjemno popularno, na snemanju serije pa je bilo vse prej kot prijetno delati z znanim igralcem. Kot je razkrila, je Adam namreč izgubil živce in se vedel zelo agresivno.

Lena Dunham predstavlja svojo novo knjigo.
V knjigi pisateljica podrobno opisuje, kaj vse se je na setu dogajalo. "Metal je stole v zid, s pestjo udarjal v steno prikolice in vanjo naredil luknjo, uničeval opremo ter se verbalno znašal nad nami. Veliko je vpil," je razkrila zvezdnica, ki je pri seriji sodelovala, ko ji je bilo 23 let. "Takrat mi ni padlo na pamet, da bi rekla: Jaz sem tvoja šefica, ne moreš se pogovarjati z menoj na takšen način," je še dodala.

Preberi še Lena Dunham pet let trezna: Najsrečnejša v svojem življenju

39-letnica je v seriji igrala v vlogi Adamove ljubimke Hannah, obenem pa je bila tudi del ustvarjalne ekipe. Kot je priznala, o igralčevem nasilnem vedenju dolgo ni želela javno govoriti, saj se je bala na glas izražati svoje mnenje, čustva in misli. V sebi je tako bila bitko o tem, kaj je prav in kaj ne, saj je v tistem času predvsem v umetniških vodah veljalo, da je tako vedenje del karakternosti 'velikih moških genijev'.

Ekipa serija Punce na podelitvi zlatih globusov leta 2013.
Kljub slabi izkušnji z moškim soigralcem je kasneje sodelovala tudi s takšnimi, ki so spremenili njeno dolgoletno prepričanje in željo, da bi sodelovala samo še v projektu s samimi ženskami. "Judd Apatow je moj heroj, Tim Bevan in Sam Levy pa pomemben del mojega življenja. Posebne pohvale gredo tudi Marku Ruffalu, s katerim sem sodelovala nedavno. On je prečudovita oseba," je priznala.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lena Dunham Adam Driver nasilje na snemanju hollywood knjiga serija punce

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Dnevni horoskop: Device potrebujejo tišino, tehtnice odkrivajo nova poznanstva
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Krilo, ki ga morate imeti v omari to pomlad
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Ali je vsakodnevno tuširanje sploh priporočljivo?
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi to počnemo)
Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)
Spanje kot nova supermoč: zakaj je 2026 leto spanja (in kako ga izboljšati)
"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"
"Enostavno si moraš zaupati in vedeti, da to znaš, da to obvladaš"
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Vreden 800 milijonov, živi kot navaden človek: zakaj je Adam Sandler izjema v Hollywoodu
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Koliko odštejete za hrano – in kako lahko že ta mesec porabite bistveno manj
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Največja napaka, ki jo lahko storite z vašim INR računom
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Sami popravljate avto? Teh delov se nikar ne lotite brez strokovnjaka
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Možganska megla: kako povrniti mentalno ostrino in fokus
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Rock scena v žaluje: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Kako pomagati obnemoglemu čmrlju?
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Te poškodbe opazimo prepozno - so pa zelo resne
Napaka, ki vas lahko drago stane
Napaka, ki vas lahko drago stane
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Komar
Komar
