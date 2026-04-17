Lena Dunham razkrila, kateri igralec je na snemanju izgubil živce

Lena Dunham je v svoji novi knjigi z naslovom Framesick razkrila temno stran svojega nekdanjega igralca Adama Driverja. Zvezdnika sta sodelovala pri seriji Punce, ki je med letoma 2012 in 2017 veljala za izjemno popularno, na snemanju serije pa je bilo vse prej kot prijetno delati z znanim igralcem. Kot je razkrila, je Adam namreč izgubil živce in se vedel zelo agresivno.

Lena Dunham predstavlja svojo novo knjigo. FOTO: Profimedia

V knjigi pisateljica podrobno opisuje, kaj vse se je na setu dogajalo. "Metal je stole v zid, s pestjo udarjal v steno prikolice in vanjo naredil luknjo, uničeval opremo ter se verbalno znašal nad nami. Veliko je vpil," je razkrila zvezdnica, ki je pri seriji sodelovala, ko ji je bilo 23 let. "Takrat mi ni padlo na pamet, da bi rekla: Jaz sem tvoja šefica, ne moreš se pogovarjati z menoj na takšen način," je še dodala.

39-letnica je v seriji igrala v vlogi Adamove ljubimke Hannah, obenem pa je bila tudi del ustvarjalne ekipe. Kot je priznala, o igralčevem nasilnem vedenju dolgo ni želela javno govoriti, saj se je bala na glas izražati svoje mnenje, čustva in misli. V sebi je tako bila bitko o tem, kaj je prav in kaj ne, saj je v tistem času predvsem v umetniških vodah veljalo, da je tako vedenje del karakternosti 'velikih moških genijev'.

Ekipa serija Punce na podelitvi zlatih globusov leta 2013. FOTO: Profimedia