Lena Dunham o težavah z zanositvijo: Nikoli ne bom mogla imeti otrok

Po tem, ko so Leni zaradi diagnoze endometrioze odstranili enega od jajčnikov, maternico in maternični vrat, se je v želji po nosečnosti zatekla k zunajtelesni oploditvi in nadomestnemu materinstvu. A tudi ta poskus se je izkazal za neuspešnega. "Izkazalo se je, da so po vsem, kar sem prestala (od kemične menopavze do več kot ducat operacij in neprevidnosti z drogami), moji jajčniki nehali proizvajati jajčeca," je 34-letnica zapisala v eseju:"Če bi jih pravočasno in pravilno shranili, bi morda lahko s pomočjo darovalca sperme in nadomestne mame celo imela otroka."

Igralka je bila pred leti na rehabilitaciji po tem, ko je po odstranitvi maternice postala odvisna od zdravil. Spet se je pokazalo upanje, da bo morda lahko imela biološke otroke, a te sanje so se ponovno razblinile. "Sredi pandemije sem izvedela slabo novico, da nobeno od mojih jajčec, ki smo jih shranili, ni preživelo. Ko me je zdravnik nagovoril s tistim čutečim glasom, v katerem se je zaznalo, kako žal mu je zame, sem se zlomila." Zdravnik je igralki povedal, da je bilo kar pet od šestih jajčec neplodnih in da ima šesto jajčece sledove hude genske mutacije, kar pomeni, da se ne bi niti moglo razviti v plod.