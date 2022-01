Lennonov sin pripravlja veliko dražbo predmetov skupine The Beatles

Izklicne cene za NFT žetone (nezamenljive žetone, s katerimi kupec postane lastnik virtualnega zbirateljskega predmeta) so visoke. Le za osnutek pesmi Hey Jude , ki ga je napisal Paul McCartney , je izklicna cena sodeč po razpisu na spletni strani YellowHeart postavljena na 26.559 evrov. Kot je med drugim zapisano v opisu poleg fotografije predmeta, je lastnik tega osnutka v fizični obliki Julian Lennon , tisti kupec, ki bo na dražbi ponudil največ, pa bo postal edini lastnik NFT žetona in bo s tem simbolično prejel delež edinstvene Lennonove zapuščine.

Žetone bo mogoče dobiti tudi za druge predmete, kot so plašč Johna Lennona, ki ga je nosil v glasbenem filmu Magical Mystery Tour in so ga posneli Beatli, Lennonov suknjič iz videa za skladbo Help! in tri kitare. Vsi predmeti so iz zasebne zbirke Lennonovega sina Juliana, piše revija Variety.