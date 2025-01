Lenny Kravitz: Moja hči Zoë Kravitz ne misli, da sem kul

Lenny Kravitz je eden izmed bolj priljubljenih rock zvezdnikov na svetu, vendar njegova prav tako slavna hči Zoë Kravitz ne meni, da je kul. Glasbenik je v novem intervjuju za People razkril, da se mu hči še vedno kdaj ironično posmehuje in to seveda razume, ker je njen oče in nanj gleda drugače kakor poslušalci.