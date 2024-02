Lenny Kravitz o nekdanji ženi Lisi Bonet: Je del mojega življenja

Lenny Kravitz o svoji nekdanji ženi nima niti ene slabe besede. Pevec je v nedavnem intervjuju za People dejal, da je njuna ljubezen živa tudi po ločitvi in dodal, da je prav igralka zaslužna za to, da je takšna oseba, kakršna je. "Sem, kar sem, zaradi najine izkušnje in tega, kar sem bil jaz, kar je bila ona in kar sva bila skupaj," je prepričan 59-letnik.

Nekdanji par se je spoznal leta 1985 v zaodrju koncerta New Edition. To je bila ljubezen na prvi pogled, igralka pa je postala pevčeva partnerka in muza, ki je navdihnila njegov debitantski album Let Love Rule in bohemski videz, ki ga je pevec prevzel po tem.

"Vselil sem se k Lisi, s seboj prinesel svoja glasbila in stvari, a nekako pozabil na glavnik. Nikoli nisem načrtoval, da bi imel drede, a po nekaj mesecih so se moji lasje sprijeli. Lisi je bilo to všeč, zato sem jih obdržal," je o svojem značilnem videzu povedal glasbenik. "Nisem razmišljal o tem, da je to seksi, sem le živel in počel stvari. Poročen sem bil z najlepšo žensko na svetu, neverjetno navzven in navznoter, zato na druge stvari nisem bil pozoren. Osredotočal sem se na glasbo," je še dodal.