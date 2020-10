Lenny Kravitz o odnosu s hčerko: Lahko se pogovarjava o vsem

"Z Zoe Kravitz imava vedno odprt dialog. Lahko se pogovarjava o vsaki stvari," je za revijoPeople povedal 56-letni Lenny Kravitz. "Moja mama in moj dedek sta prav tako imela tesen odnos. Tako dobra prijatelja sta bila, da mi je bilo kot najstniku to zelo smešno."Šele zdaj, ko ima tudi sam hčerko, na odnos gleda drugače."Imela sta se rada in zelo sta se cenila. Ko primerjam najin odnos z Zoe, je zelo podoben njunemu. Zelo sem vesel, da sva dosegla to raven."