Lenny Kravitz se želi sleči in zaigrati v Vročem Miku 3

Lenny Kravitz se je pred časom pošalil, da je popolnoma pripravljen na avdicijo za film Vroči Mike 3 . 57-letnik, ki je v odlični formi, je z idejo spodbudil oboževalke, ki so njegovo šalo vzele resno. Sedaj pod njegovimi fotografijami, ki jih objavlja na omrežju Instagram, ne manjka komentarjev, ki pevca spodbujajo k avdiciji, oglasilo pa se je mnogo znanih imen iz sveta zabavne industrije, med drugim se je odzval tudi igralec in producent Vročega Mika , Channing Tatum.

Kravitz je pred kratkim objavil fotografijo, na kateri je brez majice in s tem zbudil kar nekaj pozornosti med sledilci, teh je kar 3,8 milijona. Objava pa ni ostala neopažena med njegovimi prijatelji, znanimi imeni. "Te trebušne mišice," je zapisala notranja oblikovalka Kelly Wearstler . Odzvala se je tudi nekdanja manekenka Naomi Cambell . 51-letnica je zapisala: "Gospod, usmili se me!" in dodala nekaj simbolov ognja. Največ pozornosti pa je vzbudil komentar njegove hčere, igralke Zoë Kravitz.

"Ali se boš udeležil avdicije za Vročega Mika 3?" Na to pa ji je oče odgovoril: "Sem že dolgo pripravljen!" V dialog se je vmešal tudi Tatum. 41-letnik, ki stoji za filmi Vroči Mike, je zapisal: "V kratkem te bom poklical, da me vrineš v svoj urnik, prijatelj."

Ta komunikacija pa ni naključje. Zöe in Tatum nista tujca, saj trenutno delata na novem skupnem projektu. Gre za triler z naslovom Pussy Island, ki je igralkin režiserski prvenec, datum premiere pa za zdaj še ni znan. Oboževalci tako navijajo za to, da s skupnimi močmi tudi Kravitza uspeta prepričati v to, da sprejme izziv in se znova razgali, tokrat na velikih platnih.