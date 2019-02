Lenny Kravitz: Težko je najti ljubezen

"Zelo rad bi našel ljubezen, a je težko zame. Tako osredotočen sem na svojo umetnost, kar sicer ni izgovor, a je resnično težko," je rocker Lenny Kravitz, ki 27. aprila znova prihaja v Slovenijo, povedal za revijo People.

Lenny je bil med letoma 1987 in 1993 poročen z igralko Liso Bonet, s katero imata hčerko Zoe, zaročen pa je bil tudi z Nicole Kidman. Zdi se mu, da je zdaj pripravljen sprejeti "tisto pravo" in da bo trajna zveza prišla sama od sebe.

"Sem na točki, kjer sem šel že skozi toliko zvez, v katerih nisem ves čas blestel. Imel sem se veliko za naučiti, a zdaj sem pripravljen na to. Verjamem, da ti stvari pridejo naproti, ko si pripravljen," je še dejal.

Priznal je tudi, da sta z nekdanjo ženo Liso zdaj kot brat in sestra in da imata lep odnos. "Potem sem srečal njenega moža Jasona, ki ga imam rad, rad ima mojo hčerko, jaz imam rad njuna otroka, smo kot velika družina. Čudovito je," je povedal rocker, ki se veliko ukvarja tudi s svojo fundacijo Let Love Rule.