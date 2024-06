Lenny Kravitz že devet let ni imel resne zveze in ostaja v celibatu

Lenny Kravitz pravi, da že devet let ni imel resne zveze in da ostaja v celibatu, za katerega se je odločil pred leti. Štirikratni dobitnik grammyja namreč čaka na pravo ljubezen. Glasbenik, ki bo danes nastopil pred začetkom finala Lige prvakov, je pred kratkim izdal nov album, o svoji življenjski odločitvi pa je spregovoril za The Guardian.

OGLAS

Lenny Kravitz je v novem intervjuju za The Guardian spregovoril o svojem ljubezenskem življenju. 60-letni umetnik je za revijo povedal, da je minilo devet let, odkar je bil v resni zvezi. Rocker je dodal, da misli resno glede trditev, da želi ostati v celibatu. "Da. To je duhovna stvar," je dejal. In čeprav bi rad našel ljubezen, se bo ta posebna oseba verjetno morala prilagoditi življenjskemu slogu zvezdnika. "Postal sem zelo ustaljen v svojih poteh, v načinu življenja," je dodal.

Lenny Kravitz FOTO: AP icon-expand

O svoji odločitvi je spregovoril že leta 2008 v intervjuju za Maxim. "To je samo obljuba, ki sem si jo dal, dokler se ne poročim. Na mesto, kjer sem v življenju, morajo ženske priti z nečim drugim, ne samo s telesom, ampak z umom in duhom," je dejal takrat in dodal: "Ponavadi jih to prestraši, a tako bo. Gledam širšo sliko." Kravitz je to temo znova obudil v intervjuju za Details julija 2011 in dejal, da so bile njegove besede morda nekoliko vzete iz konteksta. "Oprosti, človek, ne bom se ukvarjal s tem vprašanjem. To sem povedal, vendar ne želim, da sedaj o tem govorijo vsi," je dejal novinarju, ki ga je vprašal o tej temi, so zapisali v Today.