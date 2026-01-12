'Leo, toliko si dosegel, še preden je tvoje dekle dopolnilo 30 let'

"Podelitev zlatih globusov, brez dvoma najpomembnejša stvar, ki se trenutno dogaja po svetu," je svoj uvodni monolog začela komičarka Nikki Glaser, ki je po lanskoletnem uspešnem krstu ponovno stopila v čevlje povezovalke večera. "Nocoj slavimo najboljše dosežke s področja filma in televizije. To počnemo v osrčju Los Angelesa, kjer že šest let ni bilo posneto ničesar. Moje ime je Nikki in kot film Wicked se vračam z nadaljevanjem, kot v filmu Frankenstein me je sestavil evropski zdravnik brez licence in kot podkasterji, ki so nocoj nominirani, tudi jaz ne bi smela biti tako blizu Julie Roberts."

V nadaljevanju si je komičarka privoščila šale na račun nominirancev. "Ne morem verjeti, koliko zvezdniške moči je nocoj v dvorani. Toliko zvezdnikov kategorije A, in ko rečem kategorije A, mislim tiste kategorije, ki se je pošteno skrčila. Globus za najboljšo montažo gre sodnemu sistemu," je pokomentirala dejstvo, da se vse več zvezdnikov sooča s pravnimi težavami in obtožbami o nespodobnem vedenju. Šali na svoj račun ni ušel George Clooney. "George, od nekdaj sem te želela to vprašati in vem, da to ni profesionalno z moje strani, ampak morda nikoli več ne bom imela priložnosti," je dejala Nikki, preden si je vzela krajši premor in igralcu s številnimi uspehi zastavila vprašanje: "Moja kava je zadnje čase nekoliko vodena, misliš, da je problem v kapsuli?" S tem se je, seveda, navezala na dejstvo, da je Clooney obraz prepoznavne znamke italijanske kave.

George Clooney se je nasmejal šali o kavi. FOTO: Youtube

Tudi šala na račun Kevina Hearta in The Rocka je nasmejala občinstvo. "Sta moj najljubši komični duet. Sta kot Steve Martin in Martin Short za ljudi z IQ-jem, nižjim od 50." Kako pa je Nikki pozdravila zvezdnika Leonarda DiCapria? Napovedala ga je z besedami: "Kakšno kariero imaš, številne ikonične vloge, sodeloval si z vsemi izjemnimi režiserji, osvojil tri zlate globuse in enega oskarja. Najbolj impresivno je to, da si vse to dosegel, preden je tvoje dekle dopolnilo 30 let." Nikki se je v svojem monologu pošalila tudi na račun Seana Penna in njegov videz primerjala z videzom "seksi usnjene torbice", filma Žlehtnoba: Za vedno in njegove dolge minutaže ter igralca Michaela B. Jordana, ki je v filmu Grešniki odigral brata dvojčka. Pripomnila je, da jo je vzburilo dejstvo, da se je privlačni igralec na platnu pojavil kar dvojno. "Joj, oprosti, tvoja mama je tukaj. Ne bi smela povedati te šale. Morala bi ti jo poslati v zasebnem sporočilu." Za češnjo na vrhu torte pa je poskrbela šala o Timothéeju Chalametu. "Ne vem, ali veste. Timothée je prvi igralec v zgodovini, ki je pridobil mišično maso za film o namiznem tenisu. Pridobil je več kot 1,7 kilograma, to je noro!" Celoten monolog, objavljen na platformi YouTube, je v polovici dneva nabral že več kot milijon ogledov.