Leona dahnila 'da' v toskanskem vinogradu

Leona Lewis in Dennis Jauch sta se poročila na romantičnem obredu v Toskani, po devetih letih poznanstva.

Nekdanja zmagovalka šova X Factor, 34-letnaLeona Lewis, je večno zvestobo obljubila dolgoletnemu fantu, 30-letnemu koreografu Dennisu Jauchu, in sicer so za romantično vzdušje poskrbeli kar v toskanskem vinogradu, južno od Firenc, na obredu pa je bilo 180 gostov, je poročala revija Hello!.

Leona je nosila čudovito belo tula obleko, ko je hodila proti oltarju ob zvokih Schubertove Ave Marie.Nevesta se je kasneje preoblekla v rdečo obleko za sprejem gostov, nato pa navdušila v kombinezonu s kristalčki za veliko večerno zabavo.

Dennis je delil fotografije ogleda Firenc s svojo mamo na Instagramu, ko sta si ogledala lokalne znamenitosti, vključno s mostom Ponte Vecchio.

Zvezdnica se je Jaucha prvič srečala leta 2010, zaročila pa sta se na osmo obletnico, lanskega avgusta.