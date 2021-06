Leona Lewis o sodelovanju z Michaelom Costellom: Bila sem ponižana

Po tem, ko se je Chrissy Tiegen opravičila za svoja pretekla dejanja, se je na družbenih omrežjih oglasil oblikovalec Michael Costello in razkril, da se je zaradi zvezdnice zadnjih nekaj let soočal s samomorilnimi mislimi. Costello je zapisal, da je zvezdnica očrnila njegovo ime in s tem ogrozila njegovo kariero, sebe pa je označil za žrtev ponarejenih rasističnih objav. Na njegovo objavo se je sedaj odzvala pevka Leona Lewis, ki je s svojimi sledilci delila neprijetno izkušnjo, ki jo je doživela pri sodelovanju z oblikovalcem, in zapisala, da Costello ni želel sodelovati z njo, ko ji je bila ena izmed njegovih oblek med pomerjanjem premajhna.